L’équipe nationale du Sénégal jouait sa cinquième journée des éliminatoires de la Can 2022, prévue au Cameroun. Tenu en échec par une équipe congolaise pas trop fournie mais combattive, le Sénégal a raté son match qui voyait Aliou Cissé aligner un 3-5-2 inédit avec de nouvelles têtes dans sa composition d’équipe.

Au stade Massemba-Débat cet après-midi, les Lions se sont montrés dans l’ensemble trop timides. Pourtant, au regard du XI initial, la rencontre avait l’air d’un match de gala de Cissé et ses poulains. Un match pauvre en animation et trop poussif pour la plupart des Lions d’Aliou Cissé. Les Lions n’étaient pas dans leurs assiettes et se sont procurés peu d’occasions dignes d’être transformées en but. Le gros à retenir de ce match est que les néo-internationaux ont étaient au-dessus des anciens à l’issue de cette rencontre.







Abdou Diallo, l’homme du match

Pour sa première cape avec les Lions, Abdou Diallo a rendu une très belle copie. Positionné au côté gauche de la défense à trois mise en place par Aliou Cissé, le défenseur parisien a fait montre de tout son talent. Très propre dans ses relances, il a aidé à la stabilité de l’arrière garde des Lions cet après-midi. Sa justesse dans les interventions laissent croire qu’il a déjà gagné sa place dans cet effectif. Rare ont été les joueurs qui ont réussi leurs débuts dans son rôle.

Les notes des Lions :

Bingourou Kamara (5) : Préféré aux dépens du gardien de but des Queen Park Rangers, Seny Dieng, Bingourou Kamara n’a pas eu un match intense. Très peu sollicité par les attaquants congolais, le portier de Strasbourg a assuré ses moindres interventions avec justesse. Il n’aura pas eu à s’employer dans cette rencontre et son match a été déterminé par sa défense à trois.

Ousseynou Bâ (5) : Le défenseur de Galatasaray a été limite dans son match pour sa deuxième cape avec les Lions. Titularisé aux côtés de Kouyaté et de Diallo, le colosse s’est montré un peu en retard sur ses interventions face aux joueur du Congo. Ecopant même d’un carton jaune qui va le condamner à céder sa place à Abdoulaye Seck, Bâ doit montrer plus de calme dans ses sorties où il prend souvent des cartons au va-tout.

Cheikhou Kouyaté (5) : Placé au milieu de la défense des Lions, Kouyaté n’a pas proposé grand chose dans ce match. Le joueur de Crystal Palace a été hésitant dans son rôle de premier relanceur et redonnait souvent le ballon à Diallo ou Bâ. Il s’inscrit dans le lot des cadres qui n’ont pas semblé comprendre leurs rôles dans ce système de 3-5-2 d’Aliou Cissé.

Abdou Diallo : 7 (voir ci-dessus)

Nampalys Mendy (6,5) : Un des trois néo-internationaux qui ont réussi leur baptême du feu ce vendredi à Brazzaville. Le milieu de terrain de Leicester City s’est imposé au fil du match en bon leader devant la défense. Après un début de match timide, la nouvelle recrue de Cissé a rassuré le sélectionneur dans son choix de le positionner devant la défense. Il a rendu une copie acceptable pour sa première cape avec les Lions.

Pape Matar Sarr (6,5) : Il a juste crevé l’écran le petit Pape Matar Sarr dans ce match des Lions. S’illustrant comme peu de ses coéquipiers ce vendredi face aux Congolais, le joueur de Metz a juste pris des initiatives que ses aînés n’ont pas pris. Il a été excellent dans ses décisions et techniquement au-dessus des autres aujourd’hui. Sa première cape a été réussi si on peut ainsi dire et aurait pu être homme du match s’il n’était pas sorti en cours de jeu.

Gana Guèye (5) : Capitaine du jour, Gana n’a pas été bon. Trop dubitatif dans son jeu, le milieu de terrain de Paris est un symbole de l’incompréhension du système mis en place par Cissé dans cette rencontre. Il s’est trop engouffré aux côtés de Mendy et désertait sa zone de positionnement pour faire le lien entre les deux lignes. Il s’est montré un peu plus présent en seconde période.

Fodé-Ballo Touré (6) : Le joueur de Monaco a été présent dans ce match. S’il n’a pas montré grand chose sur le plan offensif, il a bloqué son couloir pour empêcher à l’adversaire de passer derrière lui. Peut-être un peu gêné aussi dans le système d’Aliou Cissé. Mais il semble avoir beaucoup plus à proposer dans son couloir. Sa hargne s’est vue au cours de la rencontre.

Krépin Diatta (4,5) : Un des joueurs qui ont déçu dans ce face à face avec les Congolais. Dans un rôle de piston droit, Diatta n’a pas montré son talent et a été trop timide dans son couloir. Avec seulement deux échappées sur son aile, il n’y est pas arrivé. Paraissant un peu frustré dans sa tache, le joueur de l’AS Monaco a sauvé son match après être replacé au milieu suite à la sortie de Pape Matar Sarr. Il a aussi souffert du système mis en place par Cissé.

Sadio Mané le joueur le plus attendu (5) : Positionné dans un rôle beaucoup plus offensive dans l’axe en duo avec Diao Baldé, le joueur de Liverpool n’a pas réussi à donner du fil à retordre aux Congolais cet après-midi. Mané a souvent tenter de s’illustrer mais en privilégiant l’individualisme au collectif. Se faisant parfois stopper sans bénéficier de faute, la star des Lions a raté son match avec deux tirs hors cadre qu’il pouvait tout de même renvoyer au fond des filets. Il faudra rectifier le tir dès mardi face à l’Eswatini s’il arriver à convaincre Cissé de le titulariser.

Diao Baldé Keïta (4) : Pour un retour dans la sélection, Diao Baldé Keïta n’aura pas rendu une bonne copie. Alors qu’il promettait un doublé pour ce match, le joueur de la Sampdoria, associé à Sadio Mané dans l’attaque des Lions, n’a pas brillé et n’a eu rien à se mettre sous la dent. Il a un peu souffert, à l’image de Sadio Mané, du manque d’animation offensive des milieux de terrain. Il est sorti de la pelouse déçu et conscient d’avoir raté son retour dans l’effectif d’Aliou Cissé.

Le coach Aliou Cissé (4) : Encore une fois, la copie rendue par ses poulains est mis à son compte. Préférant le système du 3-5-2 à son habituel 4-3-3, Cissé a fait des choix forts qu’aucun de ses cadres, à son image, n’a pu assimiler pour venir à bout des Congolais. Une terne prestation fourni pour un XI qui fait pourtant rêver, mais peut-être perdu dans sa démarche. Il faudra rectifier dès mardi face à l’Eswatini, s’il veut évacuer la frustration des supporters. Toutefois, le sélectionneur espère répéter le même système comme il l’a sous-entendu en conférence de presse.

wiwsport.com