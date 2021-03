Le Sénégal a été tenu en échec ce vendredi par le Congo Brazzaville sur un score nul et vierge. Un match très décevant des Lions du Sénégal, sûrement très gênés par le système 3-5-2 mis en place par Aliou Cissé.

L’enthousiasme était au rendez-vous ce vendredi avant la sortie des Lions face au Congo Brazzaville pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2022. Dans son onze mis en place cet après-midi, Aliou Cissé semblait avoir trouvé la clé d’un succès fulgurant au Congo. Mais dès l’entame de la rencontre, on voyait des Lions pas trop à l’aise dans leur système, presque inédit.







Devant Bingourou Kamara, Aliou Cissé a aligné au coup d’envoi de cette journée, une défense à trois. Avec Cheikhou Kouyaté, Ousseynou Bâ et Abdou Lahad Diallo. S’ils n’ont pas été très sollicités au cours de la rencontre, les défenseurs ont fait leur match à l’image de Diallo qui a été le meilleur Lion cet après-midi en se montrant très juste dans ses interventions. Avec Fodé-Ballo Touré et Krépin Diatta en piston, les Congolais n’ont pas vraiment importuné Diallo et ses camarades.

Dans l’entrejeu, on a retrouvé un Gana Guèye perdu dans ses taches pour venir s’engouffrer devant la défense. Moins en vue que ses autres compères au milieu de terrain, le capitaine du jour a semblé faire un dépassement de fonction qui a gêné ses coéquipiers dans le jeu. A ses côtés, le néo international sénégalais, Nampalys Mendy a réussi son match. S’il a connu une entame difficile, il a réussi à s’imposer dans l’entrejeu cet après-midi. Il s’est montré disponible pour ses coéquipiers et présent dans l’aspect défensif.

L’homme de ce match au milieu de terrain, c’est la pépite et néo-international sénégalais, Pape Matar Sarr. Le joueur du FC Metz été le plus en vue dans cette rencontre. En prenant ses responsabilité. A seulement 18 ans, Sarr a mis en place le seul lien qui a existé entre le milieu de terrain et les attaquants. Pape Matar a même failli offrir une passe décisive à Sadio Mané.

Le choix de ne pas titulariser un attaquant de pointe, n’a pas porté ses fruits pour Aliou Cissé. Et ce n’est pas la copie rendu par Sadio Mané et Keïta Baldé Diao qui va nous dire le contraire. Pour son retour en sélection, DBK n’a juste pas existé dans le match. L’attaquant de la Sampdoria s’est montré imite dans ses actions et n’a pas pu poser des problèmes à la défense congolaise. Sa tête lorsqu’il cédait sa place montre toute l’impression qu’on peut avoir sur son match.

En résumé, le système n’a pas été bien assimilé par ses joueurs et il faudra changer dès mardi face à l’Eswatini.

wiwsport.com