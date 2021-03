La course pour le titre de meilleur buteur des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations est relancée. En tête du classement à la sortie de la troisième et quatrième journées, Osimhen s’est fait rejoindre par Percy Tau. Dans la foulée, Famara Diedhiou aura l’occasion contre le Congo de mettre à jour son compteur.

Buteur avec Afrique du Sud hier contre Ghana, Percy Tau, le sociétaire de Brighton & Hove Albion a rejoint le Nigérian Victor Osimhen au classement des meilleurs buteurs des éliminatoires. Les deux buteurs compte quatre buts chacun à une longueur de l’attaquant Sénégalais de Bristol City.







Famara Diedhiou auteur d’un triplé contre l’Eswatini est à la deuxième position avec Baghdad Bounedjah (Algérie), Saidi Ntibazonkiza (Burundi), Vincent Aboubakar (Cameroun), Hakim Ziyech (Maroc), Alex Iwobi (Nigeria), Luís Leal (Sao Tomé), P Daka ( Zambie), S. Khaoui (Tunisie) Assane Ceesay (Gambie), Saîf-Eddine Khaoui et Wahbi Khazri (Tunisie).

A deux journées de la fin des éliminatoires, la course pour le titre est plus que jamais lancée, Aliou Cissé devra donner une possibilité à son attaquant de booster davantage son compteur de buts face au Congo. A rappeler que le leader technique des Lions, Sadio Mané est aussi en course. L’attaquant sénégalais compte deux buts dans ces éliminatoires.

Classement des meilleurs buteurs Sénégalais des éliminatoires

3 buts

Famara Diedhiou

2 buts

Sadio Mané 2 buts

1 but

Opa Nguette

Sidy Sarr

Habib Diallo

wiwsport.com