Tous les yeux sont rivés sur cette nouvelle recrue de Cissé. Abdou Diallo, défenseur polyvalent, évoluant au PSG a fait son choix entre le Sénégal et la France. Désormais, il se sent déjà Lion et est prêt à rugir.

“Je suis très content d’avoir l’honneur de représenter le Sénégal, c’est une grosse fierté pour moi” a déclaré le joueur de 24 ans à FSF TV.







Le Sénégal n’est pas une terre inconnue pour le joueur. Et la tanière aussi après des discussions avec le coach et des joueurs. “Avant de signer le PSG, je suis venu pour la première fois au pays. Donc j’ai découvert le Sénégal dans l’anonymat personne ne me reconnaissait. Et depuis ça me trottait en tête. J’ai parlé avec les amis, la famille et donc j’ai fait mon choix”, révèle celui qui peut jouer comme latéral gauche mais aussi défenseur central.

Son choix s’est fait donc avec le temps après avoir joué dans toutes les catégories jeune de la France. “J’avais les deux options. Je suis franco-sénégalais. Au bout d’un moment, je me suis demandé où était ma place et puis je me suis décidé sur le Sénégal” affirme le coéquipier de Gana Gueye au PSG.

“Mon objectif est de remporter la Can”

Dans la charnière centrale de Cissé, des joueurs sont bien positionnés. Koulibaly, Kouyaté pour ne citer que ceux là en plus des autres joueurs convoqués. Face à cette forte concurrence, le néo-Lion n’est pas ébranlé : “Non j’ai l’habitude. En club, c’est la même chose et cela depuis le début de ma carrière. La concurrence fait progresser tout le monde. Et on est au service de la nation. Donc, on va tous donner le maximum. Et puis, on donnera ce qu’on aura de meilleur.”

Et pour couronner le tout, il a les idées claires sur son objectif avec le Sénégal. “L’objectif c’est la CAN. On doit servir la nation et la nation nous servira après” déclare-t-il.

