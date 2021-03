C’est maintenant officiel, le Sénégal autorise les spectateurs à fréquenter de nouveau les stades. Le ministère des Sports, dans un communiqué qui nous est parvenu, agrée les stades à réouvrir leurs portes au public pour la première fois depuis l’arrêt en mars.

Ce 23 mars 2021, le ministère des sports du Sénégal a sorti un communiqué pour le retour du public dans les manifestations sportives. Cela faisant suite à la levée de l’état de catastrophe sanitaire et du couvre-feu par l’Etat du Sénégal, le 19 mars dernier. Cependant au delà de cette nouvelle, le communiqué précise que ce retour sera encadré : Port obligatoire des masques, le lavage des mains et l’utilisation du gel antiseptique, le respect de la distanciation physique et le contrôle des températures.







