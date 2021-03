A moins de 48 heures avant le match face au Sénégal, les Diables Rouges du Congo sont pour le moment incomplets.

Alors qu’elle a réalisé un second entrainement ce mercredi, l’équipe nationale du Congo a dû faire avec un certain nombre d’absences. En effet, les internationaux provenant de la France (6) étaient jusque là bloqués. Mais selon les dernières informations, le Gouvernement aurait affrété un vol privé pour faciliter leur arrivée et le retour.







Ainsi, Durel Avounou (Le Mans/N1). Prince Ibara (Châteauroux/L2), Nolan Mbemba et Fernand Mayembo (Le Havre/L2), Bevic Moussiti Oko (Ajaccio/L2) et Dylan Saint-Louis (Troyes/L2) devraient finalement embarquer ce jeudi matin sur le vol Air France à Roissy.

Si ce voyage se confirme, les six joueurs seront à Brazzaville jeudi soir. Trop juste, raisonnablement, pour jouer contre le Sénégal. Mais seront aptes à renforcer le groupe pour aller disputer la dernière journée à Bissau.

wiwsport.com