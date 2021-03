La course à la qualification pour la Coupe d’Afrique des nations 2022 va se jouer âprement dans ce groupe I. Le Sénégal déjà qualifié avec un carton plein après 4 journées se déplace sur la pelouse du stade Massamba-Débat. Et l’adversaire tient à valider son ticket. Le Sénégal est déjà qualifié

La coupe d’Afrique des nations 2022 mettra aux prises 24 équipes des 52 pays actuellement en lice pour les éliminatoires. Répartis en 13 groupes de 4 équipes, seules les deux premières équipes de chaque groupe sont qualifiées. Rappelons que le Sénégal (groupe I), le Mali (groupe A), l’Algérie (groupe H), la Tunisie (groupe J) et le Cameroun (groupe F) sont qualifiés.







Dans le groupe I, seul le Sénégal est tiré d’affaire mais la lutte continue avec l’actuel deuxième au classement le Congo (7 points 2 victoires , 1 nul et 1e défaite) et la Guinée Bissau (3 points une victoires et 3 matchs perdus). L’Eswatini le complète groupe I (1 points 3 défaites et 1 nul).

Les Diables Rouges à un pas de la qualification

Un résultat positif face au Sénégal est nécessaire pour le Congo. Les deux équipes s’affrontent vendredi à 16 heures au stade Massamba-Débat. Les Congolais voudront certainement négocier cette réception avant de rencontrer l’autre prétendant du deuxième billet de la CAN dans ce groupe I, la Guinée Bissau. Etant à 4 points d’avance des Djurtus, ils sont sur le qui-vive à deux journées de la fin. Et la pression monte encore plus quand ils rencontrent le Sénégal, seule équipe invaincue de ces éliminatoires.

La Guinée Bissau veut créer la surprise

Battu largement par le Congo (3-0) lors de la deuxième journée, les Djurtus gardent encore leur chance de se qualifier. Mais pour cela, il faudra encore se battre et sortir la machine à calculer. Pour obtenir ce ticket, il faudra compter sur une défaite du Congo face au Sénégal et une victoire face à l’Eswatini. La Guinée Bissau n’aura qu’à réitéré sa bonne entrée en matière dans cette compétition (3-0). Mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra encore espérer battre le Congo pour la 6e journée et renverser la tendance. En résumé, il faut encore deux victoires à la Guinée Bissau pour passer.

L’Eswatini en zone rouge

Il devra attendre pour sa première participation en coupe d’Afrique des nations. Dernier au classement du groupe avec un seul point, l’Eswatini a encore du chemin à faire. Il est vrai que le football n’est pas une science exacte et que la sélection en bleu et blanc a fait forte impression avec un match nul et vierge avec le Congo à domicile, lors de la dernière journée.

Mais il retrouve ses deux bourreaux qui l’ont largement battu en aller. Guinée Bissau (3-0) et le Sénégal (4-1) pour les deux prochains matchs. L’Eswatini serait officiellement éliminé en cas de défaite lors de la réception de la Guinée Bissau ce vendredi.

wiwsport.com