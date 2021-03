La Guinée sera au rendez-vous. Opposé au Mali ce mercredi dans l’un des plus chauds derbys de l’Afrique de l’Ouest, le Syli National s’est imposé (1-0) et valide son ticket pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Après le Sénégal, l’Algérie, le Mali, la Tunisie et le Burkina Faso, le Cameroun connait désormais six des 24 Nations qu’il accueillera pour « sa » CAN. En effet, c’est la Guinée de Naby Laye Keita qui vient de se qualifier après avoir dominé chez elle le Mali.







Un superbe boulet de canon à la 75e minute du milieu de terrain du Partizan Belgrade, Seydouba Soumah a offert au Syli National la qualification pour la phase de groupes de la CAN Cameroun 2021 avant même leur dernier match de groupe le 28 mars face à la Namibie.

Pour Naby Keita et ses coéquipiers, l’objectif sera désormais de finir premier du groupe A. Pour cela, il faudra battre la Namibie à Windhoek. Le Mali, premier avec 13 points après cette journée, ayant terminé ses qualifications avec la disqualification du Tchad pour la FIFA.

wiwsport.com