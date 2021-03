Après sa victoire Alain Ngalani, Reug Reug le champion de lutte sénégalaise, remonte sur le ring le 7 avril prochain pour défier l’iranien Mehdi Barghi.

Mehdi Barghi est âgé de 33 ans et totalise quatre victoires en sept sorties, deux victoires par KO et deux autres par soumission. L’iranien a fait ses débuts au ONE il y a tout juste un mois et s’était incliné par KO à la fin de la première reprise face au Coréen Ji Won Kang (4-0).







Le combat est prévu le vendredi 7 avril prochain, mais d’ici là Reug Reug suit un programme d’entrainement de haut niveau pour être au rendez-vous. Regardez.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Reug Reug (@reug_reug1)

