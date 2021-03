Après une année de trêve imposée par le Covid, la Fédération sénégalaise de Tir et Chasse (FSTC) a lancé sa saison 2020-2021 dimanche à l’école des Officiers de la Gendarmerie de Ouakam pour la Coupe du président Mamadou Ba ; clément Fakhoury, Justin Chen et Khalil Mbacké ont été les lauréats de cette journée de rentrée des tireurs sénégalais.

4 épreuves étaient au programme. Au P22, arme de défense, c’est l’intraitable Khalil Mbacké qui s’est hissé sur la plus haute marche du podium. Ce dernier surclasse Mamadou Diakhaby et Gora Hann. Pour ce qui est du pistolet à air comprimé 10 mètres, Justin Chen s’est adjugé le trophée devant le champion du Sénégal Waly Faye et Louty Ba.







Chez les Dames, sans surprise, la championne du Sénégal Sokhna Niang a damé le pion à Rim Ramlaoui et à Anta Dioum .

Dans l’épreuve des fusils (skeet ball-trap), le champion d’Afrique et 18 fois champion du Sénégal, Clément Fakhoury, a dicté sa loi à Hassan Saleh et au vice-champion d’Afrique Hassan Ramlaoui : « Ce fut une très belle journée de sport du tir. Je félécite les tireurs qui ont répondu massivement présent à cette ouverture de la saison », mais aussi « saluer la belle performance des vainqueurs. Nous avons d’autres échéances en vue qui nous interpellent tous », s’st réjoui le parrain de l’événement et président de la FSTC, Mamadou Ba.

