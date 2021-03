Auteur du but de la victoire contre Clermont, Saliou Ciss croit l’ASNL capable de rester la meilleure équipe de L2 en 2021. Mais la magnifique période vécue en club ne l’empêche pas de regretter son équipe nationale qu’il n’a pas pu rejoindre durant cette trêve. Le Sénégalais parle de tout ça avec beaucoup de lucidité.

Saliou Ciss, comment vivez-vous le fait de ne pas rejoindre votre sélection sénégalaise durant cette trêve internationale ?







C’est une déception. Jouer pour mon pays, c’est quelque chose d’extrêmement important pour moi. Personnellement, cela fait un an que je ne suis pas retourné en équipe nationale , j’ai manqué les rassemblements précédents à cause de quelques ennuis physiques. C’est dur aussi parce que la sélection permet de revoir un peu ma famille au Sénégal, ne serait-ce qu’une demi-journée. Mais j’essaie de faire la part des choses. Il faut accepter la situation avec cette crise sanitaire qui est toujours là.

Dans un premier temps interdits de partir en sélection, certains internationaux africains vont pouvoir y aller quand même grâce à des vols privés…

C’est ça et ce n’est pas du tout cohérent. Kenny Rocha avec le Cap-Vert et moi avec le Sénégal, on subit cette situation. Je n’en veux pas du tout à l’ASNL, le club n’y est pour rien. Ce qui m’embête le plus dans cette histoire, c’est l’injustice dans les décisions prises par ceux qui ont le pouvoir. Il y a deux poids et deux mesures. Les internationaux africains ne sont pas traités comme les internationaux européens. On sent qu’il y a des intérêts financiers derrière tout ça. Les règles devraient être les mêmes pour tout le monde. On aurait pu aussi reporter tous les matches internationaux compte tenu de la crise sanitaire. C’est ce qu’a bien fait l’Amérique du Sud.

Avez-vous parlé de la situation avec Kenny Rocha, l’autre international africain de Nancy concerné ?

Oui. Au départ, Kenny voulait rejoindre sa sélection coûte que coûte, moi aussi d’ailleurs. Mais Kenny a compris. J’ai un peu plus d’expérience que lui, c’était mon rôle de le conseiller. C’est vraiment difficile pour Kenny, d’autant que le Cap-Vert n’est pas encore qualifié pour la CAN 2022. Avec le Sénégal, nous avons déjà notre billet en poche.

Vous allez donc passer cette trêve internationale à Nancy, ce qui vous permettra au moins de faire toute la préparation du prochain match de L2 à Toulouse…

C’est le bon côté de la situation. Il faut voir les choses comme ça. On est dans une superbe série avec l’ASNL, on va tout faire pour rester la meilleure équipe de L2 en 2021. Ce serait magnifique d’aller gagner à Toulouse après avoir battu Troyes et Clermont.

Est-ce possible de combler les onze points de retard sur le Paris FC pour terminer dans le top 5, selon vous ?

L’écart est très important mais on ne se fixe pas de limites. On peut même avoir quelques regrets, on a un bon effectif, on pourrait être à la place de Grenoble. Si l’on gagne encore les deux ou trois prochains matches, on pourra peut-être être à la cinquième place. On a un avantage par rapport aux équipes devant au classement. On n’a aucune pression, ce n’est que du bonus parce qu’on revient de tellement loin.

Avez-vous le sentiment qu’il ne peut pas vous arriver grand-chose en ce moment ?

C’est un peu ça. La réussite est avec nous, comme sur ma frappe déviée qui donne le but de la victoire samedi. Lors de la première partie de saison, le même but aurait été marqué par l’adversaire et on aurait perdu. On était tellement poissard, avec tous ces buts pris dans les dernières minutes et tous ces « csc »… La réussite a tourné parce qu’on n’a jamais rien lâché.

Est Républicain