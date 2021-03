Sur les tablettes de l’OM il y a trois ans, Bingourou Kamara s’est perdu depuis à Strasbourg. Une alternative toujours étudiée pour la succession de Mandanda ?

Du statut de grand espoir du football français, Bingourou Kamara n’a pas gardé grand-chose. Depuis deux saisons, le gardien strasbourgeois végète sur le banc et voit sa carrière prendre un tout autre chemin. Pourtant, l’OM a longtemps suivi ses prestations et imaginait même faire de lui l’un des successeurs de Mandanda. Gardien des équipes de France U19, U20 puis Espoirs, Bingourou Kamara a finalement opté pour le Sénégal.







Mais son statut de remplaçant pèse sur son profil pourtant prometteur (1,96 m, excellent dans les airs et bon sur la ligne). Une alternative pour l’OM, qui cherche une nouvelle doublure à Steve Mandanda, avec l’espoir de pouvoir reprendre son flambeau dans les années à venir ? Les proches de Kamara n’ont plus de nouvelle de l’OM depuis un long moment. Et Pablo Longoria regarde davantage à l’étranger pour trouver son bonheur.

