Les saisons se suivent et la liste des buteurs sénégalais ne cessent de s’étendre comme nous pouvons le voir dans ce classement mis à jour par Wiwsport.com.

Tant qu’avec des noms familiers que nouveaux, nous constatons une bataille serrée en tête de ce tableau de goleadors dans toutes les compétitions confondues jusque-là.







A l’image de sa saison qui surprend tout le monde, Abdallah Sima est à la tête de ce top 10 des meilleurs buteurs sénégalais pour cette saison 2020-2021, buts toutes compétitions confondues. Avec 15 buts, l’attaquant du Slavia Prague (République Tchèque), qui joue à tous les postes de l’attaque est tout simplement l’une des révélations sénégalaises de la saison. Pour sa première année en Pro, le natif des Parcelles Assainies, est déjà sujet de beaucoup de convoitises en Europe.

S’il est clair que sa forme est hors du commun chez les joueurs sénégalais, il partage tout de même le trône avec Boulaye Dia, son compatriote qui évolue en Ligue 1 Française, du côté du Stade de Reims. Auteur d’une excellente première partie de saison qui a même failli l’envoyer hors des vestiaires rémois, Boulaye Dia a observé une longue disette depuis le début de l’hiver avant de retrouver le chemin des filets le week-end dernier face à Dijon FC. Il porte ainsi son compteur à 15 buts, autant que Sima.

Le podium est complété par Ibrahima Baldé (Giresunspor, D2 Turquie) et Pape Ibnou Bâ (Chamois Niortais, D2 France) qui totalisent chacun 14 réalisations jusque-là cette saison. Hamidou Keyta (Botoșani, D1 Roumanie) et Makhtar Guèye (Ostende, D1 Belgique) sont entre autres joueurs qui suivent dans ce classement avec 13 buts. Babacar Khouma (Alanyaspor, D1 Turquie) Sadio Mané (Liverpool), Mbaye Diagne (Galatasaray et Best Bromwich Albion) avec 12 buts, suivis de Chérif Ndiaye (Göztepe, D1 Turquie) et Mame Biram Diouf (Hatayspor, D1 Turquie) avec 11 buts ferment ce top 10 de Wiwsport.

Pour dire comment la course pour le meilleur buteur est âpre cette saison chez les joueurs sénégalais. Nous aurons sans aucun doute une fin de saison intense pour ces différents attaquants.

wiwsport.com