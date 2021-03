C’est la crise au Stade Malherbe Caen. Alors que le club normand n’a remporté qu’un seul de ses quatorze derniers matches de Championnat, et ne pointe qu’à la quatorzième place en Ligue 2, l’entraîneur Pascal Dupraz a été démis de ses fonctions ce mardi, après un an et demi sur le banc du SMC.

«Après une analyse approfondie de la situation sportive, le SM Caen a pris la décision de mettre un terme au contrat de Pascal Dupraz», explique un communiqué du club, précisant qu’il avait «décidé de nommer Fabrice Vandeputte comme entraîneur de l’équipe professionnelle et Cédric Hengbart comme entraîneur adjoint.»