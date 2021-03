Le gouvernement tchadien est accusé d’ingérer dans les affaires de la fédération de football, ce que la confédération a décidé de sanctionner. Si le Tchad était déjà éliminé, ses matches vont, en accord avec le règlement, être donnés gagnés 3-0 à ses 2 prochains adversaires, la Namibie mercredi et le Mali (déjà qualifié)

Le Mali est en tête de la poule de qualification avec 13 points. La Guinée est pour le moment 2e avec 8 points. La Namibie, qui était 3e avec 3 points, va donc en compter 6 désormais, ce qui met un peu plus la Guinée qui avait un pied et demi en phase finale. Lors des 2 dernières journées, qui se joueront mercredi et dimanche, la Guinée recevra le Mali avant d’aller en Namibie.