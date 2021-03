La liste d’Aliou Cissé est passé de 26 à 31 joueurs. Plusieurs championnats se retrouvent dans cette nouvelle sélection qui va faire face au Congo (26 mars) et à l’Eswatini (30 mars). 1

C’est le nombre de latéral droit sur la liste de 31. Sur les 10 défenseurs recrutés, un seul est latéral droit. Il s’agit du pensionnaire de Bologne, un club italien en Serie A. Ibrahima Mbaye compte 5 matchs et un but, rappelons que le championnat italien est à la 28e journée.







2

Ils sont deux le nombre de joueurs ayant moins de 20 ans dans le groupe de Cissé. Et leur présence est à magnifier en raison de la bonne saison qu’ils effectuent actuellement. Pape Matar Sarr (FC Metz) et Abdallah Sima (Slavia Prague) ont respectivement 18 et 19 ans.

C’est aussi le nombre de joueurs locaux présents sur la liste: Madicke Kane et Pape Seydou Ndiaye du Jaraaf.

3

C’est le nombre de gardiens de buts convoqués dans l’équipe nationale du Sénégal : Bingourou Kamara qui jusqu’ici était le 3e gardien de Cissé durant les derniers matchs joués. Seny Dieng qui fait son retour en sélection, il n’avait plus été convoqué depuis 2014. Et aussi le retour de Pape Seydou Ndiaye qui était à la coupe d’Afrique des nations 2017 au Gabon.

4

Le poste de latéral gauche est un secteur qui inquiète beaucoup les Sénégalais. Cissé a le choix pour les prochains matchs. En effet, 3 joueurs peuvent jouer à ce poste. Abdallah Ndour (Sochaux), Arial Mendy (Servette), Fodé Ballo (Monaco) jouent à ce poste en club. Le coach peut aussi compter sur la polyvalence d’Abdou Diallo capable de jouer en axe mais aussi sur le coté gauche.

5

Nombre de buts marqués par Famara Diedhiou et Diao Baldé Keita en sélection.

6

C’est le nombre de joueurs venus de l’Angleterre : Premier League et Championship. Sadio Mané (Liverpool), Mbaye Diagne (West Bromwich), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) et Nampalys Mendy (Leicester) sont dans la premiere division. Tandis que Seny Dieng (Queen Park Rangers) et Famara Diedhiou (Bristol City) sont dans la deuxieme division.

7

On en compte 7, le nombre de joueurs qui ont été à la CAN 2019 et qui se trouvent sur cette liste. Les cadres Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté et ceux qui commencent à bien connaitre la taniére à l’image de Keita Baldé Diao, Kreppin Diatta et Mbaye Diagne.

8

Le nombre de forfaits qui ont dû être remplacés sur la liste. Retenez qu’Edouard Mendy (avis médical), Alfred Gomis (décision du club), Pape Abou Cissé (décision du club), Youssouf Sabaly (décision du club), Saliou Ciss (décision du club), Moustapha Name (décision du club), Ismaila Sarr (blessure) et Youssouph Badji (décision du club) ont manqué à l’appel de Cissé.

9

C’est le nombre de joueurs venant du championnat francais (Ligue 1 et Ligue 2), le nombre d’attaquants convoqués pour rencontrer le Congo et l’Eswatini. Mais aussi le nombre de championnats où le sélectionneur a pioché pour concocter sa liste.

10

C’est le nombre de nouveaux joueurs qui intègrent la tanière : Abdou Diallo (défenseur), Fodé Touré (défenseur), Khadim Joher (défenseur), Pape Matar Sarr (milieu), Nampalys Mendy (milieu), Madicke Kane (milieu), Alassane Ndao (attaquant) et Abdallah Sima (attaquant).

wiwsport.com