Retiré de la liste des joueurs du championnat français qui feront le voyage en jet prive pour rejoindre la sélection nationale du Sénégal, sans pour autant donner les raisons, Pape Abou Cissé manquera certainement cette fenêtre internationale. Son coéquipier, Khazri, lui va bel et bien répondre à l’appel de sa sélection.

Où se situe le problème ? C’est une question légitime que tout le monde devrait de poser ! Sachant que la Fédération Sénégalaise a réitéré sa demande de mise à disposition en y confirmant que le Sénégal affrétera un vol spécial réservé aux joueurs “Français” et que Pape Abou Cissé était dans de la liste initiale publiée par le sélectionneur. Tout portait à croire que le défenseur va tranquillement rejoindre la tanière, comme les autres d’ailleurs. Mais, à la surprise générale, le stéphanois ne sera pas de la partie et deux nouveaux joueurs y seront. Pourquoi ? On ne saurait répondre à cette question !







En tout cas, le défenseur des Lions n’est pas forcement retenu par l’As Saint-Etienne. Puisque, les Verts ont annoncé sur leur site officiel que des “africains stéphanois” pour ne pas citer le tunisien Wahbi Khazri, vont rejoindre leur sélection dans les conditions d’un déplacement respectant strictement le protocole sanitaire. L’attaquant tunisien aura donc la possibilité de participer au rassemblement national des Aigles de Carthage tout comme Denis Bouanga avec le Gabon, à l’inverse, Pape Abou Cissé, lui manquera l’appel du Sénégal.

Pour rappel, la Tunisie, première du groupe J et déjà qualifiée pour la phase finale de la prochaine CAN, achèvera ses qualifications par une rencontre à Benghazi contre la Libye le jeudi 25 mars avant d’accueillir la Guinée Équatoriale sur le sol national, le dimanche 28 mars. La sélection Gabonaise de son coté, disputera un premier match contre la RD Congo jeudi prochain avant d’affronter l’Angola, à Luanda.

wiwsport.com