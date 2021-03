Dans l’attente depuis leur retour du Tournoi de Yaoundé au Cameroun, le 22 février, les Lions ont reçu, hier, leurs primes de participation et de qualification à la prochaine Afrobasket 2021, prévu du 24 août au 5 septembre, à Kigali, au Rwanda. Staff technique et joueurs se sont partagé une enveloppe de 50 millions FCFA.

Pour ce qui est de ces primes : « Les joueurs qui ont disputé deux fenêtres (Kigali et Yaoundé) ont reçu chacun 2.000.000 FCFA. Tandis que ceux, qui n’en ont joué qu’une seule, ont encaissé 1.500.000 FCFA de la part du ministère des Sports », confie une source du ministère. Pour ce qui du staff technique et médical, la même source confie : « Je ne peux donner plus de détails, mais tout le monde a reçu ».







Stades