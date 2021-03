Bien aidée par un secteur offensif concerné par le pressing, la paire Danilo-Gueye, qui ne possède pas vraiment les faveurs des supporters, a réalisé une superbe prestation à la récupération, en étouffant le milieu lyonnais, habituel point fort.

« Avec Mauricio (Pochettino), beaucoup de choses ont changé. Avant, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. (…) Personnellement et collectivement aussi, on travaille beaucoup plus qu’avant ». Voilà ce qu’avait déclaré Leandro Paredes à Téléfoot dans l’émission diffusée dimanche matin. Le soir même, l’Argentin s’asseyait sur le banc de touche, alors qu’il semblait être devenu l’un des hommes de base de Pochettino dans l’entrejeu parisien. Pochettino ne verse pas dans l’affectif au moment de faire ses choix, et pour affronter l’OL au Groupama Stadium, pas de Paredes, laissé sur le banc de touche, mais une doublette Danilo-Gueye à la récupération, avec Verratti un cran plus haut, dans son désormais traditionnel 4-2-3-1.







La lecture de la composition d’équipe a effrayé beaucoup de supporters parisiens, peu convaincus par Danilo et à la patience quasi-épuisée pour Gueye. Mais les deux hommes ont régné sur le milieu de terrain pendant près d’une heure, avec une première période très aboutie. La coordination globale du collectif parisien a permis à Gueye de jaillir souvent au bon moment dans les pieds adverses et de gratter de nombreux ballons. Souvent raillé par son côté statique, Danilo a su mettre plus d’intensité dans ses courses, suivant le mouvement impulsé par Di Maria, Verratti et Gueye dans le pressing.

Résultat, on n’a pas vu Paqueta ni Caqueret à la conduite du jeu. Le Brésilien avait visiblement été ciblé et a subi plusieurs fautes assez vite dans la rencontre. Gueye et Danilo n’ont pas cessé de harceler le porteur du ballon et ont pris confiance. Le Portugais a inscrit son deuxième but avec le PSG d’une splendide frappe du pied droit. Le Sénégalais aurait pu en mettre un après une récupération haute dans les pieds de Caqueret. En pleine confiance, mais des humains malgré tout. La fatigue a fait son œuvre et les deux hommes ont un peu trop reculé lors du temps fort lyonnais en fin de rencontre.

Source: Footmercato