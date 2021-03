L’attitude des conseils d’administration des grands clubs de football envers les entraîneurs noirs reste “triste et bizarre”, a déclaré le manager sénégalais du Standard de Liège, Mbaye Leye.

Alors que les footballeurs africains s’épanouissent sur le terrain dans les clubs d’élite européens depuis des décennies, Leye est l’un des trois seuls anciens internationaux africains à avoir fait le saut pour devenir entraîneur au même niveau.







Les deux autres sont Lito Vidigal, ancien international angolais, et Ndubuisi Egbo, l’ancien gardien de but du Nigeria. Et alors que les footballeurs ont été un point focal de la campagne Black Lives Matter, Leye a déclaré qu’il croyait que l’image multiculturelle du football ne se reflète pas en dehors du terrain.

“Je trouve triste et bizarre que sur le terrain, nous ayons une image multiculturelle, avec toutes sortes de personnes, mais que cela ne se traduise pas sur le banc de touche”, a déclaré à BBC Sport Africa l’entraîneur qui a pris les rênes du Standard de Liège en janvier, .

“La responsabilité n’est pas donnée à tout le monde. J’ai souvent dit qu’un Africain, un Noir, n’est pas seulement fait pour exécuter, nous sommes aussi faits pour gérer.”

Un club avec des valeurs

Même pendant ses 12 ans de carrière comme joueur en Belgique – à Gand, au Standard, à Lokeren, à Eupen et à l’Excelsior Mouscron – Leye était parfaitement conscient que les opportunités de devenir entraîneur étaient rares pour les Africains.

Dans le championnat belge de première division (18 équipes), la diversité sur le banc de touche est limitée. Un certain nombre d’Africains occupent des postes d’entraîneur clés, comme l’ancien international tunisien Radhi Jaidi, entraîneur adjoint au Cercle Brugge.

Plus largement, Charleroi est entraîné par Karim Belhocine, un Français d’origine algérienne, et Anderlecht par Vincent Kompany, l’ancien capitaine de Manchester City dont la famille est originaire de la RD Congo.

“Le Standard est un club qui défend ses valeurs”, a déclaré M. Leye.

“‘Non au racisme’ n’est pas un simple slogan pour le président et les gens du club. Ici, il n’a jamais été question de ma couleur – mais de dire : ‘Mbeye peut faire le travail : nous allons le lui donner’.”

Malgré cela, en juin de l’année dernière, le Standard a décidé de ne pas nommer Leye, qui avait été l’assistant de l’ancien gardien de but belge Michel Preud’homme, mais plutôt l’entraîneur français Philippe Montanier.

Le club a proposé à Leye le poste d’entraîneur des moins de 21 ans, mais le Sénégalais – qui avait été préparé par Preud’homme à prendre le poste de dirigeant – a décidé de ne pas accepter cette rétrogradation et a préféré quitter le Standard. Il s’éloigne du football pendant six mois, avant de revenir dans des circonstances historiques.

“Un joueur africain qui a été international et qui est entraîneur dans un club européen – c’est presque du jamais vu”, a déclaré Leye. “Peut-être que nous, les Africains, partons avec un petit handicap parce qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui ont déjà fait le travail dans le passé”.

“Peut-être que vous avez moins de chances d’obtenir le poste parce qu’il est même devenu normal qu’un joueur africain ou un joueur de couleur ne devienne pas entraîneur. Dans ce sens, lorsque vous voulez devenir entraîneur quelque part, il y a du chemin à faire.”

Commencer tôt

Leye a commencé ses projets pour devenir entraîneur en 2013, six ans avant la fin de sa carrière de joueur, la même année où il a remporté le prix Ebony Shoe de la Belgian Pro League pour le meilleur joueur africain ou d’origine africaine du pays. Ses premiers pas ont été d’obtenir sa licence Uefa B, multipliant les contacts avec ses entraîneurs au crépuscule de sa carrière de joueur.

Les soirs de semaine, il disséquait également les matchs de la Ligue des champions européenne en tant qu’analyste télé pour un public belge. “Vous devez avoir une vision lorsque vous êtes encore un joueur”, explique Leye. “Souvent, on fait l’erreur d’attendre la fin de sa carrière pour se dire : ‘Je veux être entraîneur ou je veux être consultant’.

“Quand on veut devenir entraîneur, que ce soit dans un grand club ou dans un club moyen, il faut se préparer pendant sa carrière de footballeur et en avoir l’idée. Il ne faut pas attendre son 35e anniversaire pour se dire : ” qu’est-ce que je vais faire ? “. Après, c’est trop tard”.

Un problème de société

Au début de sa carrière d’entraîneur, Leye a déclaré qu’il pense que le plafond de verre pour les Africains dans le football est un problème sociétal qui nécessite de se concentrer sur l’éducation.

“C’est triste que nous soyons en 2021 et que vous parliez encore de racisme”, a-t-il expliqué. “Vous parlez de situation de supériorité de la couleur de la peau. Il y a un gros problème d’éducation des gens. Certaines personnes ont encore un esprit fermé et d’autres ont peur de ce qu’elles ne connaissent pas”.

“Ce sont surtout les parents et l’école qui pourraient aider à traduire la diversité du terrain de football au bureau. Il y a aussi beaucoup d’étudiants africains, asiatiques et autres qui n’ont pas le travail qu’ils méritent par rapport à leurs études”.

“C’est comme dans le football où vous pouvez trouver des entraîneurs compétents, qui sont des Africains ou de n’importe quelle couleur mais qui n’ont pas de travail. La société d’aujourd’hui est comme ça.”

Avec BBC