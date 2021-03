Le jeune footballeur sénégalais, Aliou Baldé (18 ans), a fait ses débuts avec Feyenoord, samedi dernier lors de la rencontre face à Emmen. Son coach Dick Advocaat s’est exprimé sur la pépite sénégalaise arrivée aux Pays-Bas en janvier dernier.

Il fait partie des grands espoirs du football sénégalais, Aliou Badara Baldé. A 18 ans seulement, le jeune ailier a quitté l’institut Diambars pour rejoindre le club de Feyenoord (D1 Hollande). S’entraînant avec l’équipe première depuis son arrivée, Baldé devait d’abord prendre le temps de s’adapter au football hollandais et au pays.







Mais ce samedi, le coach de Feyenoord, Dick Advocaat a choisi de le faire jouer. Interpelé sur sa jeune pépite, le technicien néerlandais s’est montré dithyrambique envers Baldé. “C’est un garçon avec de la vitesse, qui peut dépasser son adversaire, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur et il a un bon tir”, déclare Advocaat qui poursuit en déclarant: “Je pense que cela pourrait être un atout pour Feyenoord à l’avenir. Et je ne l’ai pas dit si facilement parce que c’est notre joueur”, peut-on lire sur le site de Feyenoord.

C’étaient ses premières minutes dans l’élite du football néerlandais malgré son jeune âge. Son talent n’est plus à présenter et devrait bientôt se faire entendre.

wiwsport.com