Après une petite bisbille entre Clubs de joueurs et sélection, Aliou Cissé a dévoilé sa liste définitive pour le sprint finale des qualifications pour la CAN 2021 face au Congo et l’Eswatini.

Le suspens a pris fin ce lundi 22 mars 2021, jour du début du regroupement des Lions. Avant de rallier Paris où l’équipe nationale doit escalader pour ses premiers jours de regroupement, le sélectionneur national des Lions a désormais une liste complète et définitive.







Et, absent dans la Tanière depuis la CAN 2017, le latéral droit de Bologne, Ibrahima Mbaye (26 ans) signe son grand retour après que les Girondins de Bordeaux aient bloqué Youssouf Sabaly, initialement appelés. Forcément, ce serait très difficile de dire que le joueur réalise une saison époustouflante avec seulement 5 apparitions en Serie A. Néanmoins, il a inscrit un but cette saison.

