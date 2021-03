Si les raisons de son absence en équipe nationale du Sénégal ont fait couler beaucoup d’encre parce que dénuées, le joueur a tenu à s’expliquer.

Initialement convoqué par Aliou Cissé, Edouard Mendy ne pourra pas rejoindre la sélection nationale. En effet, ce dimanche, Chelsea par la voix de son entraineur, Thomas Tuchel, a indiqué que le gardien international sénégalais de 29 ans ne pourra pas honorer ce mois-ci une nouvelle sélection avec les Lions en raison d’une chirurgie dentaire qu’il doit passer.







« Mon opération à la dent ne pouvait pas attendre »

Ce lundi, quelques instants après la publication de la liste définitive d’Aliou Cissé, Edou Mendy a posté sur son compte Instagram pour éclaircir un peu plus les raisons concernant son absence.

« Je ne serai malheureusement pas en mesure de me rendre au prochain rassemblement avec mon pays. J’ai du réaliser ce matin une opération dentaire qui ne pouvait attendre, afin d’éviter que cela perturbe la fin de la saison, qui compte des échéances importantes, tant avec mon club qu’avec mon pays », a t-il écrit.

Avec son absence et celle de son homologue du Stade Rennais, Alfred Gomis, Pape Seydou Ndiaye du Jaraaf et Timothy Seny Dieng des Queens Park Rangers ont été appelés pour prendre leur place afin de disputer les rencontres du 26 et 30 mars face au Congo et l’Eswatini.

