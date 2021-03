C’est un coup de tonnerre qui vient de s’abattre sur la sélection nationale de Tchad. Sans pour autant donner les raisons de cette décision, la grande instance du football africain a décidé de disqualifier “Les Sao” des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2022.

Déjà éliminé ,le Tchad vient d’être disqualifié des éliminatoires de la CAN 2021. Il n’affronteront donc pas la Namibie et le Mali lors des deux dernières journées des qualifications. C’est ce que l’on peut retenir pour le moment. Cependant les motivations d’une telle décision n’ont pas filtré. Pour rappel, le Tchad était dans le groupe A avec le Mali, la Guinée et la Namibie.







