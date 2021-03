Ancien sociétaire de l’académie Diambars et du Racing Club de Lens, le latéral gauche, Arial Mendy qui évolue maintenant à Servette (D1 Suisse) va rejoindre la Tanière pour ces deux dernières matchs des éliminatoires de la Can 2022.

Jusque-là absent sur toutes les listes qui sont sorties, Arial Mendy sera pourtant de ce rassemblement de la Tanière. Le latéral gauche sénégalais qui évolue actuellement à Servette (Suisse), a reçu sa convocation alors que beaucoup de joueurs de la première liste des 26 joueurs retenus par Cissé ne seront pas libérés par leurs clubs.

Auteur d’un bon début de saison en Super Ligue suisse où il était titulaire indiscutable, le Sénégalais a été freiné par une blessure et n’a pu avoir qu’un seul match plein depuis le début de l’année. Il peine à retrouver son meilleur niveau depuis son retour de blessure au début du mois de décembre et grignote du temps de jeu dans l’effectif de Servette. Il a joué 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Présent sur la liste de joueurs devant effectuer le voyage depuis Paris avec la délégation sénégalais, celui qui n’a encore jamais joué de match officiel avec les Lions. Ancien de Diambars et du Racing Club de Lens, Arial Mendy aura sa quatrième sélection avec les Lions lors de cette fenêtre.

A. Sima, Abdallah Ndour, Seny Dieng, Ibrahima Mbaye et Arial Mendy sont entre autres, ceux dont on n’était pas sûr de la présence mais confirmés. Kouyaté, Alfred et Édou absents. Ce groupe sera complété par Ché Ndiaye et Madické du @ASCJaraafsn pic.twitter.com/aeVrL1hqHJ

