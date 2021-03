C’était dans les coulisses de wisport. Youssouph Badji fera aussi partie de la liste des absents. Le club belge ne laissera pas l’attaquant rejoindre à l’appel de Cissé.

Et c’est Phillipe Clement qui donne les raisons. “Quels joueurs vont en équipe nationale? Presque tous”, déclare l’entraîneur des Gazelles. “J’ai juste eu des conversations et donc des accords avec les sélections africaines. Cela veut dire que Kossounou, Badji, Dirar et Clinton Mata ne quitteront pas le club lundi” rapporte Walfoot visité par wiwsport.com







La même source nous informe ainsi qu’en raison de la Covid19, le club aurait mis son veto sur le départ de certains joueurs. Lors de la précédente trêve internationale, plusieurs joueurs étaient revenus dans le club avec le virus affirme t’elle.

En plus de plusieurs autres joueurs (Mendy, Gomis, Cissé, Name…), Aliou Cissé devra faire sans le jeune attaquant de 19 ans, auteur de 4 buts et une passe décisive en 22 matchs.

