Jürgen Kloop, le technicien allemand de Liverpool qui avait clairement émis l’idée de retenir Sadio Mané pour la trêve internationale de ce mois de mars a finalement cédé. Aliou Cissé pourra ainsi profiter pleinement de son leader technique.

Sadio Mané viendra ou viendra au rassemblement national des Lions dans le cadre des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN ? La question est sur toutes les lèvres depuis que Jürgen Kloop a émis des doutes sur la libération de ses joueurs en période de fenêtre internationale et dans un contexte de Covid : “La FIFA a précisé que nous n’étions pas obligés de libérer nos joueurs. Je comprends que certaines sélections fassent pression, car elles ont des matchs importants, mais il faut également admettre que ce sont les clubs qui paient les joueurs. En tout cas, tout le monde est d’accord sur le fait qu’on ne laissera pas les joueurs faire une quarantaine de 10 jours dans un hôtel après la trêve internationale” avait fait savoir le le technicien allemand.







Cependant, les sénégalais n’auront pas de soucis à se faire, leur star participera bel et bien à la cinquième et sixième journées des éliminatoires. Sadio Mané va rejoindre ses coéquipiers ce lundi. Premier du groupe I et déjà qualifié pour la prochaine joute continentale qui se jouera au Cameroun, le Sénégal achèvera cette phase de qualification par une rencontre à Brazzaville contre le Congo avant d’accueillir l’Eswatini à Thiès.

wiwsport.com