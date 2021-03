Contrairement à son coéquipier de Chelsea, Edouard Mendy bloqué par Tuchel pour des examens dentaires, l’ailier Hakim Ziyech va pouvoir rejoindre sa sélection nationale dans le cadre de la trêve internationale.

Thomas Tuchel, l’entraineur de Chelsea l’a fait savoir hier à l’issue de la qualification de son équipe pour les demi-finales de la FA Cup ce dimanche face à Sheffield United (2-0). Déjà qualifié avec le Sénégal pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, le potier Edouard Mendy manquera tout de même les deux dernières journées des éliminatoires.







Si le Sénégalais, convoqué par Aliou Cissé, ratera l’appel, son coéquipier, Hakim Ziyech , lui a bien été autorisé à rejoindre son pays malgré le contexte sanitaire. Leader de son groupe et pas encore qualifié, le Maroc pourra donc compter sur le nouveau buteur de Chelsea. Ils feront face à la Mauritanie et le Burundi dans le cadre de la cinquième et dernière journées des éliminatoires pour la prochaine joute internationale.

«Hakim oui (il ira en sélection, ndlr), comme tout le monde avec les mêmes règles et possibilités. Edou Mendy restera car il a subi une opération à une dent. Il a besoin de voir le dentiste parce que cela doit être fait. C’est pourquoi nous le faisons maintenant».

Tuchel a annoncé qu'Hakim ZIYECH est autorisé à rejoindre sa sélection et ne devrait pas répondre à une quarantaine. Par contre il garde le gardien sénégalais non pas pour le covid mais pour soigner une dent.. Sacré dentiste!!!🤣 pic.twitter.com/taFJxYmoaH — ATLAS Foot & Sport🇲🇦🌍 (@ATLAS_FOOT) March 21, 2021

