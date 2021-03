Après les intérêts manifestes du Bayern Munich, de Liverpool et de Manchester United, c’est au tour d’Everton de rejoindre la course pour la signature de Kalidou Koulibaly. Carlo Ancelotti voudrait Kalidou Koulibaly chez les Toffees.

La rumeur s’est enflée ce lundi en Angleterre, le coach d’Everton et ancien patron de Naples, Carlo Ancelotti voudrait signer son ancien homme de confiance lorsqu’il était à chez les Partenopei à la Mersey. Alors qu’on vous relayait l’information selon laquelle, Naples aurait revu son prix à la baisse, les Toffees savent à quoi s’en tenir pour satisfaire les besoins de leur technicien italien.







Mais, Everton devra faire avec la rude concurrence des clubs plus attrayants et plus huppés, notamment en Angleterre. Liverpool et même Manchester United pourraient revenir à la charge vu que les prétentions italiennes ne sont plus les mêmes. Wait and see !

wiwsport.com