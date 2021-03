En match comptant pour la onzième journée de Ligue 1, Teungueth FC s’est facilement imposé (3-0) face au Stade de Mbour et prend au passage la première place du classement.

Après son élimination précoce dans sa découverte de la Ligue des Champions CAF, Teungueth FC retrouvait ce dimanche le Championnat de première division du Sénégal avec l’envie de se relever au plus vite. Et comme le Club rufisquois ne fait jamais les choses en moitié, son adversaire du jour a subi.

Match à sens unique au Stade Massene Sène de Fatick entre un prétendant pour le titre et un adversaire qui cherche toujours les rôles à jouer en Championnat. Teungueth FC a démontré sa supériorité grâce à des buts de Pape Ousmane Sakho (23e), Malickou Ndoye (80e) et Faly Ndao (87e).

Ce succès permet aux rufisquois de reprendre la première place d’un classement très remuant. En effet, Teungueth FC avec 20 points, devance son dauphin, AS Douane, que par la différence de buts et Génération Foot et Diambars suivent avec 19 points. Le Stade de Mbour, reste provisoirement à la 10e position.

Les résultats de cette 11e journée

Dakar Sacré-Cœur 1-0 Niarry Tally

Stade de Mbour 0-3 Teungueth FC

AS Pikine 2-1 Diambars

Casa Sports 1-1 Jaraaf

CNEPS Excellence 0-1 Mbour Petite-Cote

US Gorée 0-0 Ndiambour

Génération Foot 1-1 AS Douane

