La sélection sénégalaise s’est retirée du Tournoi de qualification olympique, mais la gardienne de 25 ans, arrivée en Lorraine l’été dernier en provenance de Nice, a de toute manière décidé de mettre un terme à son aventure internationale.

« Cela fait un an que je me pose des questions, un an que je n’ai pas joué avec la sélection. J’ai l’impression d’arriver à un tournant de ma carrière », a-t-elle confié à nos confrères de HandNews. « J’ai beaucoup progressé avec Metz et cela a toujours été mon but dans toutes les équipes avec lesquelles j’ai joué. Mais la sélection du Sénégal est en construction et j’ai l’impression que nos routes n’allaient plus forcément dans la même direction. Pour éviter d’avoir des regrets, j’ai préféré arrêter la sélection. »

La native de Tournan-en-Brie évoque une décision difficile, d’autant qu’elle reste « hyper attachée à cette équipe du Sénégal », mais elle a fait ce choix notamment en raison du manque « d’assurance sur la pérennité des performances ». La meilleure gardienne du championnat de France 2019-2020 pourra donc se concentrer à 100% sur son aventure messine.

Most saves of the 24th IHF Women's World Championship preliminary round: Senegal's Hatadou Sako! 60 shots stopped at 36% 🙌💪#Japan2019 #handinhand pic.twitter.com/ARCcsyoUuk — International Handball Federation (@ihf_info) December 7, 2019

Le Républicain Lorrain