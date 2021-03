C’est du mieux qu’il pouvait espérer pour. Auteur de performances très décevantes en début de saison sous le magistère de Frank Lampard et malgré l’arrivée de Thomas Tuchel, Kepa Arrizabalaga reste toujours gardien numéro 2 de Chelsea suite aux performances multidimensionnelles du Sénégalais Edouard Mendy.

Néanmoins, l’Espagnol garde toujours une bonne cote du coté du Stamford Bridge. En effet, face à Sheffield United ce dimanche à 13h30 pour les quarts de finale de la Coupe d’Angleterre, le Basque est préféré à Edouard Mendy pour stopper les assauts de l’attaque des Blades.

Let's try that one again, shall we? 😅our line-up for #CHESHU pic.twitter.com/eLCJ2NSF1O

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 21, 2021