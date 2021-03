Malgré les mesures d’assouplissements prises par la Fédération Française de Football (FFF) pour la libération des internationaux non-européens, d’autres Clubs de France restent toujours sur leur position de bloquer certains de leurs joueurs.

A l’instar du Stade Rennais, qui maintient des réticences persistantes pour libérer ses internationaux africains dont Alfred Gomis, Saint-Etienne, les Girondins de Bordeaux, l’AS Nancy Lorraine et le Paris FC ont catégoriquement et respectivement refusé de laisser partir en sélection Pape Abou Cissé, Youssouf Sabaly, Saliou Ciss et Moustapha Name.

Ainsi, pas prévus initialement par Aliou Cissé, les Sochaliens Joseph Romeric Lopy (29 ans, FC Sochaux) et Abdallah Ndour (27 ans, FC Sochaux) ont aussi été appelés en renfort sur une liste qualifiée de plan B. Milieu de terrain défensif et arrière gauche de métier, les deux joueurs remplacent numériquement Moustapha Name et Saliou Ciss.

Sous cette même optique, le gardien du Stade Rennais, Alfred Gomis, sera suppléé par son homologue du Jaraaf, Pape Seydou Ndiaye ou Seny Timothy Dieng des Queens Park Rangers, en Angleterre.

wiwsport.com