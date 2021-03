Pensionnaires de l’ASC Jaraaf, Pape Seydou Ndiaye et El Hadji Madické Kane ont été appelés en Equipe Nationale pour Aliou Cissé. Leur entraineur a confirmé ce dimanche que les deux joueurs avait reçu leur convocation pour le prochain regroupement des Lions.

Alors qu’il avait été longuement écarté, Pape Seydou Ndiaye effectue officiellement son retour avec la sélection national du Sénégal. Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a réédité la confiance qu’il avait en lui auparavant et veut l’avoir dans le groupe pour le prochain match de l’équipe nationale.

En tout cas, Pape Seydou Ndiaye est en pleine forme et a réussi de belles prestations avec son équipe notamment en Coupe CAF. Et d’après son entraineur, Cheikh Gueye, qui a confirmé l’information sur sa convocation, ce retour en sélection n’est que le fruit du bon travail qu’effectue le gardien de but.

« J’ai été mis au courant et je les ai félicités au nom de toute l’équipe. Pape Seydou Ndiaye ? Il avait fait les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 et ses performances actuelles confirment ce retour en sélection nationale. C’est mérité », a commenté le technicien joint par APS.

De son coté, habitué avec l’équipe nationale locale, le milieu de terrain de 24 ans, El Madické Kane, va découvrir pour la première fois les Lions A. Auteur de quatre buts en Ligue 1 cette saison, le joueur est depuis plusieurs années l’un des piliers de l’équipe fanion de la Médina.

« Madické Kane est devenu depuis quelques années un footballeur majeur capable de briller à son poste de milieu de terrain mais aussi qui sait faire du dépassement de fonction et cette sélection est une sanction positive. Sa convocation et celle Pape Seydou vont booster notre équipe. Elles confirment aussi la qualifié de notre groupe », insiste Cheikh Gueye.

Devant jouer face au Casa Sports cet après-midi pour le compte de la onzième journée de Ligue 1, Pape Seydou Ndiaye et El Hadji Madické Kane devraient s’envoler, durant les prochaines heures, vers Paris où débuter le regroupent des Lions d’Aliou Cissé avant d’en découdre contre le Congo et l’Eswatini (26 et 30 mars).

