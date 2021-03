Serigne Ousmane Dia, qui a déclaré forfait pour son combat de MMA ce samedi face à Mariusz Pudzianowski, pour avoir subi une intervention a tenu à rassurer les Sénégalais.

Ce samedi Bombardier a subi un coup dur. En effet, seulement quelques heures avant de remonter sur le ring pour son troisième combat en MMA, la légende de la lutte sénégalaise a été victime «crise d’appendicite aiguë» et n’a pas pu affronter le Polonais Mariusz Pudzianowski dans le main-event du KSW 59.

Mais, malgré les rumeurs qui circulaient et faisaient d’une opération ou hospitalisation, le Mbourois a tenu à rassurer son public à travers un vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

« J’ai senti de douleurs sur un côté et c’est de là que j’ai été transmis à l’hôpital pour des consultations et les médecins ont confirmé que je ne pourrai pas combattre aujourd’hui et le combat a été annulé. Mais je n’ai pas été opéré ni hospitalisé », a t-il déclaré.

