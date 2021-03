Serigne Ousmane Dia dit Bombardier, n’affrontera pas le Polonais, Mariusz Pudzianowski dans la soirée de samedi. La combattant sénégalais de 44 ans a dû être transportée à l’hôpital cet après-midi, après avoir perdu l’équilibre pour une crise d’appendicite. L’incident a provoqué l’annulation de combat entre poids coqs qui devait se dérouler dans le cadre du KSW 59, à Varsovie en Pologne.

Le KSW a réussi à trouver un nouvel adversaire de dernière minutes pour Mariusz Pudzianowski qui sera finalement opposé au Serbe Nikola Milanovic.

🚨🚨 Official!! 🚨🚨

Polish Champion in Judo & Sambo 🇷🇸 Nikola Milanović steps in to face 🇵🇱 Mariusz Pudzianowski in the main event of #KSW59 tonight!!

Watch live around the world on https://t.co/F6vAzlDmE2 and the KSW App starting at 8pm CET | 7pm GMT | 2pm EST!! pic.twitter.com/3q1yswqr1S

— KSW (@KSW_MMA) March 20, 2021