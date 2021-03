Après le match nul du Standard Liège ce vendredi face à Genk (2-2), le technicien sénégalais, Mbaye Lèye, présent en conférence de presse, a évoqué la situation à laquelle font face les sélections africaines avec certains Clubs européens.

Pour éviter le risque d’envoyer des joueurs se mélanger à d’autres bulles à cause du coronavirus, beaucoup de Clubs voient d’un mauvais œil le départ de leurs internationaux en sélection nationale, et surtout ceux qui doivent rejoindre un autre continent. Les Clubs français se sont d’ailleurs accordés à l’unanimité de retenir leurs joueurs. Et en Belgique également, le Club Brugge et le Royal Antwerp ne voudraient pas laisser partir leurs africains.

Mais de son côté, le Standard Liège ne suivra pas les mêmes pas que les Français ou certains de ses homologues belges et laissera partir en sélection ses joueurs, a fait savoir l’entraineur du Club, Mbaye Lèye. « Ils vont partir. La situation sanitaire n’est certes pas évidente mais cela va faire du bien aux joueurs de rentrer au pays, de voir leur famille et de jouer pour leur sélection », a t-il déclaré.

Pour le Sénégalais, cet acte de certains Clubs qu’il est tout simplement inexplicable. « Retenir ses joueurs s’ils rejoignent une équipe africaine et donner le feu vert s’ils restent en Europe, c’est n’importe quoi. On n’a pas plus de chance d’attraper le Covid-19 là-bas. Cela n’a aucun sens pour moi », a t-il insisté.

Au Standard, Selim Amallah (Maroc), Gojko Cimirot (Bosnie), Laurent Jans (Luxembourg), Konstantinos Laifis (Chypre), Merveille Bope Bokadi, Jackson Muleka (RD Congo) et Edmond Tapsoba (Burkina Faso) tous convoqués, rejoindront donc leur sélection respective. Malheureusement, le Sénégal ne compte pas de joueurs dans cette équipe …

wiwsport.com