Blessé lors de la défaite du RCD Mallorca à Gijón (0-2), dimanche 14 mars en Segunda, Amath Ndiaye Diédhiou (22 matchs, 8 buts , 1 passe décisive) souffre d’une blessure musculaire. L’attaquant devrait être éloigné des terrains entre deux à trois semaines.

Indispensable pour l’entraineur, Luis García, sur le front de l’attaque de Mallorca, Amath Ndiaye va devoir effectuer une période de pause. Contre le Sporting Gijón, malgré avoir joué l’intégralité de la rencontre, le Sénégalais a ressenti des douleurs en fin de match et des examens complémentaires effectués sur lui ont démontré qu’il souffre d’une blessure musculaire.

« Il est blessé durant les dernières minutes (contre le Sporting). Ce n’est pas très important, c’est une blessure musculaire et il devrait être absent entre deux voir trois semaines. Il est forfait pour nos deux prochains matchs (Real Ovieda et Fuenlabrada) et après nous verrons s’il sera là pour les autres. J’espère qu’il sera là contre Leganés. En attendant, nous jouerons sans lui », a déclaré l’entraineur Luis Garcia.

Annoncé parmi les potentiels suppléants des internationaux sénégalais évoluant en France et ne pouvant pas rejoindre la sélection national du Sénégal pour des restrictions imposées par la FIFA, Amath Ndiaye ne figurera donc pas sur la liste d’Aliou Cissé pour contre le Congo et l’Eswatini pour les qualifications à la CAN 2021.

wiwsport.com