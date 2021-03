Malgré sa victoire contre le CNEPS Excellence en la semaine dernière (1-0), Niarry Tally n’est pas parvenu à poursuivre son redressement ce week-end contre Dakar Sacré-Cœur.

Pas de bon augure dans la course au maintien. Après avoir retrouvé le goûté de la victoire contre le CNEPS Excellence au bout de sept défaites consécutives, Niarry Tally était attendu au tournant ce samedi pour confirmer lors de son déplacement à Alassane Djigo où il défiait le DSC pour le compte de la onzième journée de Ligue 1.

Mais Les Galactiques ont concédé une défaite sur la plus petite des marques (0-1) avec une réalisation de Mamadou Camara à la 59e minute pour les Académiciens. Et Niarry Tally devra s’endormir un peu plus à la dernière place du Championnat avec 6 points. Son bourreau, DSC, remonte provisoirement à la 12e place avec 12 points.

𝙎𝘾𝙊𝙍𝙀 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 🔵⚪ C'est terminé !!! AS Dakar Sacré-Coeur s'impose sur la plus petite des marques grâce à 𝙈𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤𝙪 𝘾𝘼𝙈𝘼𝙍𝘼 à l'heure de jeu.@DakarSacreCoeur 1 – 0 @NgbTally #TeamDSC pic.twitter.com/XZXOU2gN0w — AS Dakar Sacré-Coeur (@DakarSacreCoeur) March 20, 2021

