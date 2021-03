Encore une fois Pape Ibnou Bâ est décisif avec le Chamois Niortais. Ce samedi face au FC Toulouse, l’attaquant sénégalais a inscrit le seul but de la partie pour sceller la victoire des siens.

D’aucuns voient en lui la révélation de la saison en Ligue 2 tellement qu’il est exceptionnel avec Niort. Auteur de son 14e but déjà ce soir pour la victoire de son équipe, Pape Ibnou Bâ est juste devenu le sauveur attitré de sa formation cette saison.

Alors que Niort (15e avant la rencontre) restait sur trois matchs sans victoire, l’attaquant sénégalais a permis aux Niortais de prendre le dessus sur un adversaire beaucoup plus coriace qu’eux, Toulouse (3e). Une victoire importantissime dans la course pour le maintien. Et se rapproche désormais de la première partie du tableau avec un match en moins.

wiwsport.com