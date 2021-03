En raison d’une clause imposée lors de sa signature, Malang Sarr ne pourra pas jouer la double confrontation en quarts de finale de Ligue des Champions entre le FC Porto et Chelsea.

Arrivé libre à Chelsea en octobre 2020 après l’expiration de son contrat avec l’OGC Nice et face à la concurrence et au faible temps de jeu qui l’attendait dans le secteur défensif des Blues de Frank Lampard, entraineur de Chelsea à l’époque, Malang Sarr a été prêté au FC Porto jusqu’à la fin de cette saison.







Et dans son contrat de prêt chez les Dragões, Chelsea a inclus la « clause de la peur ». Celle-ci ne lui pouvant pas permettre de jouer contre eux. Et donc, le défenseur central franco-sénégalais de 22 ans, apparu à 19 reprises cette saison sous le maillot du FC Porto avec lequel il a inscrit un but, manquera le match aller et retour des quarts de finale de la Ligue des Champions.

wiwsport.com