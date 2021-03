Selon un circulaire publié ce vendredi par la Ligue Pro, les Stades de football au Sénégal devraient rester fermés pour les matchs des Championnats nationaux ce week-end.

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) ne rouvrira pas avant la semaine prochaine tous les Stades accueillant des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 en cette fin de semaine. Malgré la fin prononcée ce 19 mars 2021 de l’Etat de catastrophe sanitaire instauré au Sénégal, ces infrastructures, fermées depuis un peu plus d’un an, resteront ainsi au moins jusqu’à la semaine prochaine.







« N’ayant reçu à ce jour aucun texte ou note de l’Autorité (sportive ou étatique), qui autorise la levée du huis clos, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) informe les Clubs de Ligue 1 et Ligue 2 que le statu quo est de mise. Les matchs restent maintenus sur le format huis clos ce week-end », peut-on lire sur le communiqué.

