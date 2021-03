Pour la prochaine fenêtre des éliminatoires de la CAN 2022, les joueurs africains évoluant en France ne pourront pas rejoindre leurs sélections suite à l’interdiction par la LFP officialisée par un communiqué. De quoi faire réagir des voix du continent africain, notamment l’ancienne gloire sénégalaise, Lamine Ndiaye.

Le sélectionneur national du Sénégal Aliou Cissé a rendu public sa liste de 26 joueurs appelés à défendre les couleurs du pays pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2022. Une liste qui comporte des noms qui ne seront pas malheureusement disponibles, notamment ceux qui évoluent en France qui sont au nombre de douze dans la liste de Aliou Cissé. “Je ne comprends pas, les Français peuvent y aller, pas les Africains. Ce sont pourtant les premiers à aller chercher des joueurs en Afrique, mais les lâcher, c’est plus compliqué… Genesio a parfaitement raison”, a déclaré l’ancien joueur des Lions, Lamine Diatta.







Même son de cloche pour le sélectionneur de la sélection marocaine, Vahid Halilhodzic qui s’est montré beaucoup plus ferme sur le sujet. “Cette circulaire autorise les clubs à empêcher de venir en sélection les joueurs… seulement les joueurs africains. Je suis assez dubitatif sur cette circulaire, pourquoi fait-on une différence entre les footballeurs africains et les footballeurs européens ? Cette quarantaine, c’est seulement un prétexte pour empêcher le joueur de venir jouer pour son pays. (…) La FIFA a touché un article qu’elle n’aurait jamais dû toucher, sur les relations entre les clubs et les sélections nationales. Si aujourd’hui on empêche les joueurs de venir pour ce stage, qu’en sera-t-il demain pour la CAN ? Ça ne va pas s’arrêter là…”, a-t-il affirmé.

Le sélectionneur marocain poursuit de plus belle en apportant des précisions et ses craintes quant à l’avenir. (…) Cette circulaire dit qu’elle autorise, ce n’est pas un acte juridiquement définitif. Elle “autorise” les clubs, mais personne, ni la FIFA ni un club ne peut empêcher un joueur de rejoindre son propre pays. Il ne peut pas y avoir de sanction (de la part des clubs pour les joueurs, ndlr). C’est injuste et immoral. (…) J’espère que tous mes collègues des sélections africaines vont montrer leur mécontentement total. J’appelle les joueurs africains à être sensibles à ce que j’appelle une discrimination sportive, qu’ils montrent leur solidarité et leur attachement vis-à-vis du continent africain et surtout de leur propre pays”, a déclaré le sélectionneur, Vahid Halilhodzic.

Foot Mercato