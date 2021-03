Ce vendredi, Karlsruher a fait match nul sur la pelouse de Paderborn en ouverture de la 26e journée de la Bundesliga 2 (2-2). Babacar Gueye a inscrit le but salvateur de son équipe.

C’était le premier match de la 26e journée de la deuxième division allemande. Et l’issue s’est dessinée dans les toutes dernières minutes. Grace au premier but de la saison de l’attaquant sénégalais, Babacar Gueye (25 ans), pourtant rentré à la 82e minute, Karlsruher SC (5e , 42 points) a arraché le match nul sur le terrain de Paderborn (9e , 35 points), son ancien Club avec lequel il a joué 29 matchs entre 2018 et 2020 pour 8 buts.







