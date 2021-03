Pendant que les joueurs européens sont autorisés à rejoindre leurs sélections nationales, ceux d’Afrique sont bloqués par leurs Clubs, notamment en France. Interrogé sur cette affaire, Memphis Depay livré le fond de sa pensée.

Présent en conférence de presse d’avant match de l’Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain ce dimanche à 20 heures, l’attaquant lyonnais semblait attendre avec impatience la question concernant le blocage des joueurs internationaux africains, qui devaient rejoindre leur sélection la semaine prochaine.







Et sans parler dans la langue de bois, le Capitaine des Oranje du Pays Bas estime que cette décision prise par la Ligue de Football Professionnel de France (LFP) ne relève que de l’injustice. « Il y a des décisions assez étranges qui sont prises à l’intérieur de l’Europe mais aussi en dehors par rapport aux joueurs africains », a indiqué l’attaquant de l’OL.

Un acte discriminatoire et raciste

« On sait qu’en France que les cas de Covid sont élevés alors qu’en Afrique il est parfois moindre. Je ne suis pas un politique mais juste une personne lambda et je continue de penser que ce n’est pas juste. Ce n’est pas quelque chose de très malin. S’il y a des restrictions pour une équipe et pas pour d’autres, cela peut laisser penser à des cas de discriminations ou de racisme », a t-il poursuivi.

Une mauvaise impression

« Toutes ces décisions prises, peut-être de manière un peu trop rapide, ne donnent pas une très bonne impression. J’espère que ça fonctionnera parce que sinon cela va poser problème », termine le joueur.

