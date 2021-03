La liste s’allonge. Après le refus des Clubs français de libérer leurs internationaux africains, Aliou Cissé, pour la part de sa sélection devra reconstruire une nouvelle convocation pour jouer le reste des qualifications à la CAN.

Ainsi, non retenu dans la première sélection du sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, le milieu offensif du Royal Charleroi Sporting Club, en Pro League de Belgique, Mamadou Fall (28 ans) est finalement appelé en renfort pour les deux matchs comptant pour les qualifications de la CAN Cameroun 2021 contre le Congo le 26 mars et l’Eswatini le 30 mars, confirme wiwsport.







Auteur de huit buts en 25 apparitions en Championnat cette saison, Mamadou Fall devrait alors honorer sa toute première sélection avec les Lions du Sénégal lors des prochains jours. Il remplacerait numériquement des joueurs comme Krepin Diatta de l’AS Monaco ou encore Pape Matar Sarr du FC Metz, qui ne répondront finalement pas à l’appel d’Aliou Cissé.

wiwport.com