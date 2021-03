Le président de la nouvelle Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a relevé la barre pour les groupes nationaux du continent en insistant sur le fait que l’un d’entre eux devrait gagner la Coupe du monde rapidement. En conférence de presse ce mardi à Johannesburg, il a fait de grandes déclarations.

“Un staff africain devrait gagner la Coupe du monde dans un proche avenir”, a déclaré le milliardaire sud-africain de 59 ans rapporte Allenz . Le magnat des mines a promis d’abandonner après sa période de quatre ans si la CAF «ne fait pas de réels progrès» en dessous de sa direction. “Il faut cesser d’être excessivement pessimiste et défavorable (en ce qui concerne la Coupe du monde), il n’y a pas de continent qui a réussi en s’attardant sur ses échecs.”

Aucun staff africain n’a dépassé les quarts de finale de la Coupe du monde, et seuls le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) sont allés aussi loin. L’Afrique a connu une performance lamentable lors de la finale de la Coupe du monde en Russie il y a trois ans, avec ses 5 éliminatoires – Egypte, Maroc, Nigéria, Sénégal et Tunisie – éradiqués après la phase de groupes.

Cependant, Motsepe était optimiste alors qu’il parlait en Afrique du Sud pour la première fois depuis son ascension à la meilleure place du football africain. «Je suis assuré que le football africain réussira, deviendra indépendant et le meilleur au monde», a prédit le propriétaire des vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF 2016, Mamelodi Sundowns.

wiwsport.com