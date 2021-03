Son nom est sur les petits papiers de plusieurs franchises. Et Memphis est à l’écoute des offres sur Gorgui Sy Dieng dont le contrat expire à la fin de la saison et sa valeur marchande a évolué en raison de sa réussite en tir primé, 48% cette saison.

Le pivot de Memphis Grizzlies, Gorgui Dieng , suscite l’intérêt de plusieurs équipes avant la date limite du 25 mars (Trade Nba), selon le journaliste Shams Charania de The Athletic. Les Grizzlies sont ouverts au transfert de Dieng a ajouté la source.

Recruté en février 2020, il est également considéré comme attrayant par les équipes adverses car son contrat, d’une valeur de 17,2 millions de dollars, expire à la fin de la saison. Dieng, 31 ans, mesure 2,11m et affiche une moyenne de 7,9 points et 4,5 rebonds en 22 matchs disputés. Notons qu’il n’a plus joué depuis le 1er mars, absent pendant 6 matchs donc.

Selon le site anglais Bealestreetbealers, les Memphis Grizzlies pourraient conclure un accord avec les Knicks de New York. Avec la blessure de Mitchell Robitson, opéré à la main, il pourrait être absent pendant plusieurs semaines alors que le club cherche à faire une poussée pour les éliminatoires.

Les Knicks ont également 15 millions de dollars d’espace de plafond, suffisamment pour trouver un accord qui permette à Dieng de figurer sur leur liste pour corriger le trou qu’ils ont actuellement. Ils ont également des choix au repêchage qu’ils pourraient envoyer à Memphis avec quelques joueurs décents qui pourraient être utiles au Grizz.

