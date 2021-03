Le Zamalek est au bord de la rupture. Malgré un changement d’entraineur intervenu la semaine dernière, le Club égyptien a perdu tout son terrain en Ligue des Champions en s’inclinant à domicile ce mardi face à l’Espérance Tunis (0-1).

A moins d’un incroyable miracle, le Zamalek e ne verra pas les 8es de finale de la Ligue des Champions CAF. Le vice-champion d’Afrique a compromis très sérieusement ses chances de franchir le cap de poules de cette épreuve en ayant obtenu que deux points en quatre journées. Tenu en échec lors des deux première journées contre le MC Alger et Teungueth FC, c’est l’Espérance Tunis qui s’est chargé de punir l’ogre égyptien.

Sur une double confrontation, le Zamalek a été battu à l’aller comme au retour par une très bonne équipe tunisienne. Ainsi, les hommes de Patrice Carteron se sont écroulés et sont presque définitivement éliminés. Avec deux points seulement et à la troisième place, l’actuel leader de la Premier League égyptienne compte six points de retard sur le deuxième, MC Alger et huit derrière l’EST, déjà qualifié.

Dans cette même poule, ce mardi soir par le MC Alger, Teungueth FC est mathématiquement éliminé.

🌟 @ESTunis1919 🌟 ES Tunis to the #TotalCAFCL quarter-finals after 3 wins and a draw! 🔝 pic.twitter.com/8oWAGdOBNH — Total CAFCL – Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) March 16, 2021

