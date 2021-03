« Nous sortions d’une cruelle défaite (0 – 2 face au CNEPS, NDR). Il nous fallait donc réagir, rebondir ». Et si le Casa Sports a réagi et bien réagi, dimanche dernier à La Tanière Bruno Metsu, contre Mbour Petite Côte, c’est en partie parce que son capitaine, Abdou Seydi a brillé de mille feux.

Joueur polyvalent, capable de jouer milieu offensif, excentré ou en n°8, il a tout simplement illuminé la partie. Donnant le tempo à bon escient, il a su temporiser quand il fallait, accélérer au bon moment et servir ses partenaires presque toujours dans les meilleures conditions. Balles arrêtées, service millimétrés dans le jeu ! Abdou Seydi a montré l’étendue de sa vision de jeu. Et a logiquement été élu Homme du match.

Dans « un match très difficile », face à un adversaire encore plus mal en point, le talentueux n°8 a aidé ses troupes à tenir le coup lorsque Mbour PC leur est monté dessus. « Nous avons su attendre l’adversaire revenu à la marque pour mieux le prendre à revers. Ce qui nous a permis de marquer notre deuxième but et de remporter ce match par 2 buts à 1 », a-t-il analysé.

LSFP